Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE EST, A VIALE TOGLIATTI, IN SIREZIONE RACCORDO ANULARE NELLA
DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E CASILINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN USCITA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA DEL MARE E LA COLOMBO RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VITINIA
E DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE SU VIA ARDEATINA E DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO, IN USCITA
E PIU’ AVANTI TRA SANTA PALOMBA E VILLAGGIO ARDEATINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, SULLA VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral