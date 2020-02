Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE EST, A VIALE TOGLIATTI, IN SIREZIONE RACCORDO ANULARE NELLA

DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E CASILINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN USCITA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA DEL MARE E LA COLOMBO RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VITINIA

E DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE FIUMICINO

CODE SU VIA ARDEATINA E DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO, IN USCITA

E PIU’ AVANTI TRA SANTA PALOMBA E VILLAGGIO ARDEATINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, SULLA VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

