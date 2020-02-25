Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE CODE IN DIMINUZIONE TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SEMPRE SUL TRATTO URBANO MA NEL SENSO OPPOSTO, CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASAL MONASTERO
A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA LA PISANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA REDIPUGLIA A VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, VERSO OSTIA
INFINE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE
DAL RACCORDO A VITINIA
E SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
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