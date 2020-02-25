Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA NORD E CASAL MONASTERO, IN CARREGGIATA INTERNA
PROSEGUENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA LA PISANA E AURELIA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO
CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST, AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE A VIA DI CHAIRALUCE, VERSO OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTI SUL LAZIO DALLE PRIME ORE DI DOMANI MATTINA, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA SUD OCCIDENTALI
E DA NORD-OVEST
IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI E APPENNINICI.
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral