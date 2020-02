Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA NORD E CASAL MONASTERO, IN CARREGGIATA INTERNA

PROSEGUENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA LA PISANA E AURELIA

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO

CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST, AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE A VIA DI CHAIRALUCE, VERSO OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTI SUL LAZIO DALLE PRIME ORE DI DOMANI MATTINA, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA SUD OCCIDENTALI

E DA NORD-OVEST

IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI E APPENNINICI.

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE

DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO

