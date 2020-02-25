Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
FOCUS SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA NORD E CASAL MONASTERO, IN CARREGGIATA INTERNA
PROSEGUENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN DIMINUZIONE TRA VIA NEWTON E ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO, PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA
E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA CASSIA, CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
IN CHIUSURA
ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DAL MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE
PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA IN GRADUALE ROTAZIONE DA NORD-OVEST
IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
E I SETTORI APPENNINICI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral