Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 20:30

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASAL MONASTERO, TRAFFICO REGOLARE

MENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-NAPOLI, ATTENZIONE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA

CHIUSURA NOTTURNA TRA GLI SVINCOLII TRIONFALE E CASSIA, CON USCITA OBBLIGATORIA SU VIA TRIONFALE E RIENTRO DA VIA CASSIA

IN FASCIA ORARIA 21.30 – 06.00

TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER LE 06.00 DEL MATTINO DI SABATO PROSSIMO

LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 08.00, DI DOMANI MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO, PER PROBLEMI TECNICI

VERRA’ EFFETTUATA VIA VENTOTENE E DA QUI SALPERA’ ALLE 08.45

L’ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DAL MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE

PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA IN GRADUALE ROTAZIONE DA NORD-OVEST

IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE

E I SETTORI APPENNINICI

