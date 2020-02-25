Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASAL MONASTERO, TRAFFICO REGOLARE
MENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA
PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-NAPOLI, ATTENZIONE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’
CAMBIAMO ARGOMENTO
I LAVORI
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA
CHIUSURA NOTTURNA TRA GLI SVINCOLII TRIONFALE E CASSIA, CON USCITA OBBLIGATORIA SU VIA TRIONFALE E RIENTRO DA VIA CASSIA
IN FASCIA ORARIA 21.30 – 06.00
TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER LE 06.00 DEL MATTINO DI SABATO PROSSIMO
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO
LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 08.00, DI DOMANI MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO, PER PROBLEMI TECNICI
VERRA’ EFFETTUATA VIA VENTOTENE E DA QUI SALPERA’ ALLE 08.45
IN CHIUSURA
L’ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DAL MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE
PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA IN GRADUALE ROTAZIONE DA NORD-OVEST
IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
E I SETTORI APPENNINICI
E’ TUTTO APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral