Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 08:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE DAL CASELLO AUTOSTRADALE

ALTRO INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODEMA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

ALTRE CODE SULLA VIA FLAMINIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE

DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

E TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI, VERSO ROMA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA POI CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

E’ IN PROGRAMMA PER OGGI LUNEDI’ 25 MARZO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO

ADERISCONO ALLO SCIOPERO AIR ITALY PER 24 ORE

IL PERSONALE ALITALIA DALLE 10.00 ALLE 14.00

REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINOLA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA SOSPESA, OGGI E’ RIATTIVATA MA SU UN SOLO BINARIO

SINO ALLE ORE 09.00 E’ GARANTITO IL 70% DEI TRENI REGIONALI DIRETTI A ROMA

DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI VERSO SUD

DALLE 9 ALLE 16 SARA’ SOSPESA INTERAMENTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO

E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral