Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A24 ROMA-TERAMO, RISOLTO INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA, IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO
SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECENZA ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO, ALTRE CODE DAL RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, QUI PER TRAFFICO INTENSO
IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE CENTRO
ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROVOCA CODE TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE E TORRENOVA, VERSO IL RACCORDO
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO, IN INTERNA QUI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA INTENA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PONTINA POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E IN USCITA TRAFFICO RALLENTATO DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
OGGI LUNEDI’ 25 MARZO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO
ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE 10.00 ALLE 14.00
AIR ITALY PER 24 ORE
REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA SOSPESA, OGGI E’ RIATTIVATA MA SU UN SOLO BINARIO
FINO ALLE ORE 09.00 IN DIREZIONE ROMA VIAGGERANNO IL 70% DEI TRENI REGIONALI
MENTRE DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI VERSO SUD
DALLE 9 ALLE 16 SARA’ SOSPESA INTERAMENTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS
Servizio fornito da Astral