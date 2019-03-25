Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE DAL CASELLO AUTOSTRADALE A TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA, IN ENTRAMBI I CASI VERSO L’EUR
SULLA VIA PONTINA, CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO
AL QUALE ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE 10.00 ALLE 14.00
AIR ITALY PER 24 ORE
REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
PERTANTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA INTERAMENTE
DALLE 9 ALLE 16 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE
LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ 16.00 ALLE 20.00, E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral