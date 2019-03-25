Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E’ STATO RISOLTO IL TRAFFICO E’ INDICATO REGOLARE TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE A TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA TRA PISANA E ROMA-FIUMICINO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN ENTRAMBI I CASI VERSO L’EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA FIORENTINI E PIU’ AVANTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO
AL QUALE ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE 10.00 ALLE 14.00
AIR ITALY PER 24 ORE
REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
PERTANTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA INTERAMENTE
FINO ALLE 16 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE
LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ 16.00 ALLE 20.00, E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral