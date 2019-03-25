Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA BORGO SANTA MARIA E BORGO QUINZIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO
AL QUALE ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE 10.00 ALLE 14.00
AIR ITALY PER 24 ORE
REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA INTERAMENTE
FINO ALLE 16 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE
LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ 16.00 ALLE 20.00, E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
PERTANTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral