Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA STRADA E’ CHIUSA
IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA SALARIA VECCHIA
RISPETTIVAMENTE AL KM 38 E AL KM 42
PER COLORO CHE SONO DIRETTI A RIETI E PER COLORO CHE VIAGGIANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA FIRENZE – ROMA PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE
TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO
AL QUALE ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE FINO ALLE 14.00
AIR ITALY PER 24 ORE
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA INTERAMENTE
FINO ALLE 16 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE
LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ 16.00 ALLE 20.00, E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
PERTANTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral