Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA STRADA E’ CHIUSA

IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA SALARIA VECCHIA

RISPETTIVAMENTE AL KM 38 E AL KM 42

PER COLORO CHE SONO DIRETTI A RIETI E PER COLORO CHE VIAGGIANO IN DIREZIONE ROMA

SULLA FIRENZE – ROMA PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE

TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE

RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO

AL QUALE ADERISCONO IL PERSONALE ALITALIA DALLE FINO ALLE 14.00

AIR ITALY PER 24 ORE

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA INTERAMENTE

FINO ALLE 16 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA

E’ ATTIVO UN SERVIZIO SOSTUITUTIVO CON AUTOBUS TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE

LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ 16.00 ALLE 20.00, E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO

PERTANTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral