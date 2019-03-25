Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
INTEROTTA FINO ALLE 16 LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CASSINO
PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, PER CHI E’ DIRETTO A ROMA O A FROSINONE
LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ ALLE 16.00 SU UN SOLO BINARIO E VIAGGERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI A SUD.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral