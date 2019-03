Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.

SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE, AL KM 16+000, STA PROVOCANDO CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

INTEROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO NELLA TRATTA INTERESSATA.

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

