Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE, AL KM 16+000, STA PROVOCANDO CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
INTEROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO NELLA TRATTA INTERESSATA.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral