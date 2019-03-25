Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A24 ROMA-TERAMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA.
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DI AIR ITALY.
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTO INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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