Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 17:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DI AIR ITALY.

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTO INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCHINA E PAVONA, RITARDI FINO A 40 MINUTI.

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral