Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGZENZIALE EST.

TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHE RIPRENDERA’ ALLE 21 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DI AIR ITALY.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTA INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCHINA E PAVONA, RITARDI FINO A 40 MINUTI. RALLENTATA ANCHE LA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO. RITARDI IN QUESTO CASO DI 60 MINUTI.

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral