Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGZENZIALE EST.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTA INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO. RITARDI FINO A 60 MINUTI.
REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINE A FL4 ROMA-VELLETRI, RISOLTO L’ INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCHINA E PAVONA.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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