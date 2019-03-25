Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER L’A12 ROMA-TARQUINIA E FIERA DI ROMA VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTA INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO. RITARDI FINO A 60 MINUTI.
SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER GUASTO TECNICO TRA FORMIA E ITRI, CON RITARDI DI 30 MINUTI.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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