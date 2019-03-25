Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA ROMA FIUMICINO: UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER L’A12 ROMA-TARQUINIA E FIERA DI ROMA VERSO LA CAPITALE. AL MOMENTO SI TRABSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA.
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE CASSINO; ANCORA INTERROTTA INVECE IN DIREZIONE ROMA, DOVE E’ ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.
SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER GUASTO TECNICO TRA FORMIA E ITRI, CON RITARDI DI 30 MINUTI.
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE INVECE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO.
IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral