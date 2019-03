Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 25 MARZO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA ROMA FIUMICINO: RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 ROMA-TARQUINIA E FIERA DI ROMA VERSO LA CAPITALE, TRAFFICO REGOLARE.

SUL RACCORDO, SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA COLOMBO, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHE RIPRENDERA’ ALLE 21 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DI AIR ITALY. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO NUOVAMENTE SOSPESA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.

TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, RISOLTO GUASTO TECNICO TRA FORMIA E ITRI.

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

SONO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

ATTIVI PERTANTO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA STRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral