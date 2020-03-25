Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 MARZO 2020 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RICORDIAMO CHE DALLE 21 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA LA GALLERIA PITTALUGA SARÀ CHIUSA DALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE METRO A B E C, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21;
SERVIZIO RIMODULATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI. NESSUNA FERMATA ANCHE PER I BUS COTRAL SIA IN SALITA SIA IN DISCESA.
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO. VI SALUTIAMO E VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA.
Servizio fornito da Astral