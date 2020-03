Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 25 MARZO 2020 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, AL MOMENTO INFATTI NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARE CRITICITÀ.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CAUSA INDISPONIBILITÀ DI PERSONALE, SERVIZIO TEMPORANEAMENTE INTERROTTO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE. INOLTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

INFINE UNA NOTIZIA CI ARRIVA DIRETTAMENTE DA LAZIOMAR, DA OGGI SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTITI SOLO QUELLI NAVE.

