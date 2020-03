Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 25 MARZO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

LA CIRCOLAZIONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE, AD ECCEZIONE DEL RACCORDO DOVE CI SONO ANCORA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI 26 MARZO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5, 14 E 19 SARÀ SOSPESO SULL’INTERO PERCORSO E SOSTITUITO DA BUS, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE AI BINARI IN VIA PRENESTINA ALTEZZA DEPOSITO PORTA MAGGIORE.

TRASPORTO MARITTIMO, LAZIOMAR COMUNICA CHE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE ORE 17.30 DI QUESTO POMERIGGIO.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE. INOLTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

