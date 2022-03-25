Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 MARZO 2022 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STATALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA CASSIA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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