Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 25 MARZO 2022 ORE 19.05 SARA SPANO’
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTO L’INCIDENT E TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO ORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE
PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
CODE SU VIA PONTINA, IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA PER UN CANTIRE MOBILE, CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO DI ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA.
ANCORA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
INFINE
CODE A TRATTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VI A PORTUENSE E TOR BOACCIANA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA.
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral