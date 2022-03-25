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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2022 ore 19:15

di - 25 Marzo 2022 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 25 MARZO 2022 ORE 19.05 SARA SPANO’
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTO L’INCIDENT E TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO ORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE
    PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA
    NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

    CODE SU VIA PONTINA, IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA PER UN CANTIRE MOBILE, CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO DI ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA.
    ANCORA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    INFINE
    CODE A TRATTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VI A PORTUENSE E TOR BOACCIANA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA.
    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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