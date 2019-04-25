Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE E’REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SONO MOLTEPLICI LE INIZIATIVE OGGI 25 APRILE A ROMA
DALLE ORE 8.00 LA CERIMONIA A PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CAUSERA’ LA PARZIALE CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA VENEZIA E VIA DEL PLEBISCITO CON DEVIAZIONE DI 25 LINEE BUS
TRA LE ORE 8 E LE ORE 11 SI TERRA’ LA SESTA EDIZIONE DELLA CORSA “ROMA TRE VILLE RUN-TROFEO LIBERAZIONE” VERRA’ DEVIATA LA LINEA C2
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE DA LARGO BOMPIANI A PIAZZALE OSTIENSE. SARANNO DEVIATE 9 LINEE BUS
RICORDIAMO INOLTRE LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONI DELLE LINEE 51 75 85 87 E 118
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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