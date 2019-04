Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 08:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 614+000 STA CAUSANDO DISAGI IN DIREZIONE NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO.I KM DI CODA SONO QUATTRO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER CONSENTIRE L’INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO. PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A FERENTINO

PASSIAMO A ROMA DOVE OGGI 25 APRILE SONO MOLTEPLICI LE INIZIATIVE CHE CAUSERANNO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DEL TRASPORTO PUBBLICO:

DALLE ORE 8.00 LA CERIMONIA A PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CAUSERA’ LA PARZIALE CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA VENEZIA E VIA DEL PLEBISCITO CON DEVIAZIONE DI 25 LINEE BUS

TRA LE ORE 8 E LE ORE 11 SI TERRA’ LA SESTA EDIZIONE DELLA CORSA “ROMA TRE VILLE RUN-TROFEO LIBERAZIONE” VERRA’ DEVIATA LA LINEA C2

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE DA LARGO BOMPIANI A PIAZZALE OSTIENSE. SARANNO DEVIATE 9 LINEE BUS

RICORDIAMO INOLTRE LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONI DELLE LINEE 51 75 85 87 E 118

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO

SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE ORE 14.30 DI OGGI 25 APRILE POSTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

