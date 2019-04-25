Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 614+000 STA CAUSANDO DISAGI IN DIREZIONE NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO.I KM DI CODA SONO 8, IL TRAFFICO NON PIU’E’ BLOCCATO, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A FERENTINO
E’ SEMPRE PER INCIDENTE CHE SI STA IN FILA SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE PRESTARE ATTENZIONE
SUL RACCORDO ANCORA CHIUSA PER LAVORI ,SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA, FINO ALLE ORE 10 DI OGGI LA RAMPA IN USCITA, PER L’IMMISSIONE SU VIALE DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CASILINA
PASSIAMO A ROMA DOVE OGGI 25 APRILE SONO MOLTEPLICI LE INIZIATIVE CHE CAUSERANNO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DEL TRASPORTO PUBBLICO:
DALLE ORE 8.00 LA CERIMONIA A PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CAUSERA’ LA PARZIALE CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA VENEZIA E VIA DEL PLEBISCITO CON DEVIAZIONE DI 25 LINEE BUS
TRA LE ORE 8 E LE ORE 11 SI TERRA’ LA SESTA EDIZIONE DELLA CORSA “ROMA TRE VILLE RUN-TROFEO LIBERAZIONE” VERRA’ DEVIATA LA LINEA C2
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE DA LARGO BOMPIANI A PIAZZALE OSTIENSE. SARANNO DEVIATE 9 LINEE BUS
INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO
SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE ORE 14.30 DI OGGI 25 APRILE POSTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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