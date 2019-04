Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 10:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 614+000 ED ORA RIMOSSO SI SONO CREATE CODE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI

RIMANENDO SULLA A1 ROMA FIRENZE SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA VERSO TERAMO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD, PIU’ AVANTI CODE E RALLENTAMENTI TRA ROMANINA E CRISTOFORO COLOMBO

IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E SETTEBAGNI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PRATO LA CORTE IN USCITA DA ROMA

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO

SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE ORE 14.30 DI OGGI 25 APRILE POSTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral