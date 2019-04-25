Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO ROMANO E NAZZANO VERSO FIRENZE E PIU’ AVANTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE
ANCORA CODE SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CON CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO E TRA LA FLAMINIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA SALARIA E L’AURELIA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA
TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E LA BARRIERA ROMA NORD QUI ANCHE PER LAVORI
IL TRAFFICO E’ SEGNALATO IN AUMENTO IN USCITA DA ROMA CON CODE:
SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE
SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA
SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA
INFINE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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