Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO ROMANO E NAZZANO VERSO FIRENZE E PIU’ AVANTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE

ANCORA CODE SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE

PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CON CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO E TRA LA FLAMINIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA SALARIA E L’AURELIA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA

TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E LA BARRIERA ROMA NORD QUI ANCHE PER LAVORI

IL TRAFFICO E’ SEGNALATO IN AUMENTO IN USCITA DA ROMA CON CODE:

SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE

SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA

SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA

INFINE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral