Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 12:30

INIZIAMO DALLA A24 ROMA TERAMO CON CODE PER INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE TERAMO AL KM 41+000 TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA

PASSIAMO ALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BARRIERA ROMA NORD E ORTE VERSO FIRENZE

ANCORA CODE SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN INTERNA CON CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA ROMA FIUMICINO

IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NOR E LA PISANA

TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E LA BARRIERA ROMA NORD QUI ANCHE PER LAVORI

TRAFFICATE MOLTE STRADE IN USCITA DA ROMA, CODE:

SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE

SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA PINDARO

INFINE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SI SEGNALA SULLA LINEA ROMA LIDO L’INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA ACILIA E PORTA SAN PAOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INTERVENTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE MAGLIANA. ATTIVA LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO COLOMBO ACILIA MENTRE E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO TRA ACILIA E PORTA SAN PAOLO

INFINE LA VIABILITA’ MARITTIMA:

A SABAUDIA IN OCCASIONE DELLE REGATA VELICA “CAMPIONATO PRIMAVERILE ALTURA 2019”, OGGI FINO ALLE ORE 20 E’STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI ATTIVITA’ SUBACQUEA E DI SUPERFICE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI SAN FELICE CIRCEO E PONZA

