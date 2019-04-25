Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A24 ROMA TERAMO CON CODE PER INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE TERAMO AL KM 41+000 TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA
PASSIAMO ALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BARRIERA ROMA NORD E ORTE VERSO FIRENZE
ANCORA CODE SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN INTERNA CON CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NOR E LA PISANA
TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E LA BARRIERA ROMA NORD QUI ANCHE PER LAVORI
TRAFFICATE MOLTE STRADE IN USCITA DA ROMA, CODE:
SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE
SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA PINDARO
INFINE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SI SEGNALA SULLA LINEA ROMA LIDO L’INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA ACILIA E PORTA SAN PAOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INTERVENTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE MAGLIANA. ATTIVA LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO COLOMBO ACILIA MENTRE E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO TRA ACILIA E PORTA SAN PAOLO
INFINE LA VIABILITA’ MARITTIMA:
A SABAUDIA IN OCCASIONE DELLE REGATA VELICA “CAMPIONATO PRIMAVERILE ALTURA 2019”, OGGI FINO ALLE ORE 20 E’STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI ATTIVITA’ SUBACQUEA E DI SUPERFICE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI SAN FELICE CIRCEO E PONZA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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