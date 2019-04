Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SIA IN CARREGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA

INIZIAMO QUINDI DALLA A1 ROMA FIRENZE RIMOSSO INCIDENTE AL KM 526 PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE

SPOSTIAMOCI SULL’ A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO DELL’ORO IN DIREZIONE FIUMICINO AEROPORTO.

INFINE CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

