Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO QUINDI DALLA A1 ROMA FIRENZE CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE
SPOSTIAMOCI SUL LITORALE NORD DOVE TROVIAMO CODE TRA L’USCITA DELL’A12 MACCARESE FREGENE E VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI POI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI TRA OSTIA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO E PIU’ AVANTI SULLA LITORANEA TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA SEMPRE NEUI DUE SENSI DI MARCIA
SUL LITORALE SUD RALLENTAMENTI SU VIALE MENCACCI E VIA ANTONIO GRAMSCI TRA ANZIO E NETTUNO
INFINE SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral