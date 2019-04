Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI

INIZIAMO DALLA A91 FIUMICINO ROMA DOVE CI SONO CODE TRA VIA BENIAMINO FIAMMA E IL RACCORDO VERSO ROMA

SPOSTIAMOCI SUL LITORALE NORD DOVE TROVIAMO CODE TRA FREGENE E L’A12 VERSO QUEST’ULTIMA

RALLENTAMENTI POI SULL’AURELIA TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI TRA OSTIA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO E PIU’ AVANTI SULLA LITORANEA TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL LITORALE SUD RALLENTAMENTI SU VIALE MENCACCI E VIA ANTONIO GRAMSCI TRA ANZIO E NETTUNO

INFINE SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

