Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A91 FIUMICINO ROMA DOVE CI SONO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO ROMA
SPOSTIAMOCI SUL LITORALE NORD DOVE TROVIAMO CODE TRA FREGENE E L’A12 VERSO QUEST’ULTIMA
RALLENTAMENTI POI SULL’AURELIA TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
CODE A TRATTI TRA OSTIA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO E PIU’ AVANTI SULLA LITORANEA TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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