Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A91 FIUMICINO ROMA DOVE CI SONO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO ROMA
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI POI SULL’AURELIA TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA E PIU’ AVANTI TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
INFINE SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA VERSO LA CAPITALE
DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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