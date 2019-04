Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 25 APRILE 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI

BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A91 FIUMICINO ROMA DOVE CI SONO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO ROMA

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI POI SULL’AURELIA TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA E PIU’ AVANTI TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

INFINE SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA VERSO LA CAPITALE

DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITA' È TUTTO, BUONA SERATA

