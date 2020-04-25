Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 08:30

di - 25 Aprile 2020 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2020 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
    BUON GIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    PASSIAMO ALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE A CAUSA DI LAVORI E STATO NECESSARIO ISTITUIRE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIO IN ENTRMABI I SENSI DI MARCIA TRA ORTE E ORVIETO

    ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,
    Servizio fornito da Astral

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