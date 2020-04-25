Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
IN QUESTE PRIME ORE TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PER LAVORI OGGI E DOMANI DALLE 7 ALLE 19, CHIUSA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI VERSO FIRENZE
SEMPRE PER LAVORI SULLA A1 ROMA NAPOLI INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI
ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral