Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUON GIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PER LAVORI OGGI E DOMANI DALLE 7 ALLE 19, CHIUSA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI VERSO FIRENZE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE:
CORSE ATTIVE DALLE 5,30 ALLE ORE 21 SU TUTTE LE LINEE BUS METROPOLITANE E TRAM
SOSPESE LE CORSE SCOLASTICHE E SERVIZIO BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.
FERROVIE TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD, ORARIO RIDOTTO.
TERMINI-CENTOCELLE, ULTIME PARTENZE ALLE 21 DA CENTOCELLE E ALLE 21,30 DA TERMINI.
ROMA-CIVITA-VITERBO, ULTIME CORSE DA FLAMINIO ALLE 21,40 E DA MONTEBELLO ALLE 20,20.
LINEA ROMA-LIDO: L’ORARIO RESTA QUELLO RIDOTTO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS.
ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO , MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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