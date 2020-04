Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SU TUTTE LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER LAVORI OGGI E DOMANI IN FASCIA ORARIA 7 FINO ALLE ORE 19, CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI VERSO FIRENZE

MENTRE SULL’AUTOSTRADA A-24 ROMA TERAMO PRESTARE ATTENZIONE TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TAGLIACOZZO PER VISIBILITA’ RIDOTTA CAUSA NEBBIA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE:

CORSE ATTIVE DALLE 5,30 ALLE ORE 21 SU TUTTE LE LINEE BUS METROPOLITANE E TRAM

SONO SOSPESE ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE E SERVIZIO BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.

ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO TERMINI-CENTOCELLE, E ROMA-CIVITA-VITERBO

ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

