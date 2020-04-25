Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 14.20 MARCO CILUFFO
BUON GIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SU TUTTE LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PRESTARE ATTENZIONE FINO ALLE ORE 19 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI
IN DIREZIONE FIRENZE
SEMPRE PER LAVORI SULLA A1 ROMA FIRENZE
PERSONALE SU STRADA TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE:
CORSE ATTIVE DALLE 5:30 ALLE ORE 21:00 SU TUTTE LE LINEE BUS METROPOLITANE E TRAM
SONO SOSPESE ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE E SERVIZIO BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.
ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO TERMINI-CENTOCELLE, E ROMA-CIVITA-VITERBO E RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE ALTA VELOCITA’
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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