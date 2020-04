Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 14.20 MARCO CILUFFO

IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SU TUTTE LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PRESTARE ATTENZIONE FINO ALLE ORE 19 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI

IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE PER LAVORI SULLA A1 ROMA FIRENZE

PERSONALE SU STRADA TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE:

CORSE ATTIVE DALLE 5:30 ALLE ORE 21:00 SU TUTTE LE LINEE BUS METROPOLITANE E TRAM

SONO SOSPESE ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE E SERVIZIO BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.

ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO TERMINI-CENTOCELLE, E ROMA-CIVITA-VITERBO E RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE ALTA VELOCITA’

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ

SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA

