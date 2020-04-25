Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 15:30

di - 25 Aprile 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    PRESTARE ATTENZIONE PER LAVORI SULLA A1 ROMA FIRENZE
    PERSONALE SU STRADA TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
    SEMPRE PER LAVORI FINO ALLE ORE 19 CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI
    IN DIREZIONE FIRENZE

    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, SOSPESO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE

    ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE,
    MOTIVI DI SALUTE
    O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
    SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA
    DA ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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