Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 15:30

BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PRESTARE ATTENZIONE PER LAVORI SULLA A1 ROMA FIRENZE

PERSONALE SU STRADA TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE PER LAVORI FINO ALLE ORE 19 CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI

IN DIREZIONE FIRENZE

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, SOSPESO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE,

MOTIVI DI SALUTE

O SITUAZIONI DI NECESSITÀ

SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

