Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PRESTARE ATTENZIONE PER LAVORI SULLA A1 ROMA FIRENZE
PERSONALE SU STRADA TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
SEMPRE PER LAVORI FINO ALLE ORE 19 CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI
IN DIREZIONE FIRENZE
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, SOSPESO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE,
MOTIVI DI SALUTE
O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral