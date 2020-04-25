Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 16:30

di - 25 Aprile 2020 - 16:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 19 PER LAVORI RIMANE CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULL A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE

    RIMANE CHIUSA LA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA IN ENTRAMBI I SENSI CAUSA ZONA ROSSA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE

    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DEL COVID 19, è SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE

    ED INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO ,
    MOTIVI DI SALUTE
    O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
    SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA
    DA ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI È TUTTO M
    BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home