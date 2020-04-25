Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 19 PER LAVORI RIMANE CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULL A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE
RIMANE CHIUSA LA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA IN ENTRAMBI I SENSI CAUSA ZONA ROSSA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DEL COVID 19, è SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE
ED INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO ,
MOTIVI DI SALUTE
O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
SE IO MI FERMO IL COVID 19 SI FERMA #IORESTOACASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI È TUTTO M
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral