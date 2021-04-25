Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE PER URGENTI VERIFICHE TECNICHE, DALLE ORE 22:00 DEI GIORNI 26 E 27 APRILE, SULL’AUTOSTRADA A24, VERRA’ CHIUSA LA TRATTA TRA LO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA E LO SVINCOLO DI CARSOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERÀ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral