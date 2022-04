Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AURELIA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

DISAGI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CECCHINA E PAVONA SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

MASSIMA ATTENZIONE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO, PER UNA NEVICATA IN CORSO. GIÀ ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE.

INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD-RAIL. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA.

Servizio fornito da Astral