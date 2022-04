Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2022 ORE 19:20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO INTENSO SULLA GRANDE VIABILITÀ DELLA REGIONE

PER IL RIENTRO NELLA CAPITALE

SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE DISAGI NEL TRATTO ROMA NAPOLI CODE A TRATTI TRA FERENTINO E VALMONTONE

SULLA FIRENZE ROMA VERSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA FABBRO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO ANCHE A CAUSA DEI CANTIERI ATTIVI NEL TRATTO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA STATALE UMBRO LAZIALE DA SAN LIBERATO A CALDARE PER IL TRAFFICO DIRE SULL’A1 IN ENTRATA AL CASELLO DI ORTE

SULL’AURELIA SI STA IN CODA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO ROMA

NELLA CAPITALE

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO SIA IN COMPLANARE CHE SULLA CENTRALE DALLA NUOVA FIERA DI ROMA AGLI SVINCOLI DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELL’EUR

ANCHE PER LAVORI TROVIAMO ALTRI INCOLONNAMENTI, SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO VERSO ROMA

FORTI DISAGI ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA SULL’APPIA, PER LAVORI, TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA SUPERSTRADA TERRACINA-PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI

E SULLA PONTINA CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO IN DIREZIONE DI LATINA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA OGGI I LAVORI SULLA METRO B SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI. IL SERVIZIO DELLA LINEA SARÀ QUINDI ATTIVO SU TUTTA LA TRATTA ANCHE IN ORARIO SERALE.

DOMANI RIPRENDERANNO NORMALE SERVIZIO LE LINEE S DI ASTRAL SPA S13 SAXA RUBRA – TERMINI E S15 ACILIA – PIRAMIDE SECONDO I CONSUETI ORARI

