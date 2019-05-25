Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA.
ANDIAMO A MENTANA DOVE NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA L’EVENTO “BAMBINI IN FESTA” APPUNTAMENTO GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE CON ATTIVITA’ PENSATE PER I PIU’ PICCOLI, SPETTACOLI MUSICALI E STAND ENOGASTRONOMICI PER LE FAMIGLIE. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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