Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANDIAMO A MENTANA DOVE NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA L’EVENTO “BAMBINI IN FESTA” APPUNTAMENTO GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE CON ATTIVITA’ PENSATE PER I PIU’ PICCOLI, SPETTACOLI MUSICALI E STAND ENOGASTRONOMICI PER LE FAMIGLIE. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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